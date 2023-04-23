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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайч: «Заработанное очко»

23 Апреля 2023 • 02:30 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Эвертон
окончен

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Кристал Пэлас» и «Эвертон» сыграли вничью, команды не смогли забить голы. Наставник «Эвертона» Шон Дайч считает, что это очко можно назвать заработанным, с учетом того, что последние десять минут игры его команда провела в меньшинстве.

- Это заработанное очко. Играть в меньшинстве непросто, но мы рады, что все равно сохранили ворота в неприкосновенности против команды, которая очень хорошо провела последние матчи. Игроки сражались, работали, мы предоставили мало шансов сопернику, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» примет дома «Ньюкасл».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Кристал Пэлас Шон Дайч
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