Дайч: «Заработанное очко»

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Кристал Пэлас» и «Эвертон» сыграли вничью, команды не смогли забить голы. Наставник «Эвертона» Шон Дайч считает, что это очко можно назвать заработанным, с учетом того, что последние десять минут игры его команда провела в меньшинстве.

- Это заработанное очко. Играть в меньшинстве непросто, но мы рады, что все равно сохранили ворота в неприкосновенности против команды, которая очень хорошо провела последние матчи. Игроки сражались, работали, мы предоставили мало шансов сопернику, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» примет дома «Ньюкасл».