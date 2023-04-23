Де Дзерби рассказал, почему считает АПЛ сильнейшей лигой Европы

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался об уровне ведущих европейских чемпионатов.

Итальянец имеет опыт работы в Серии А, а с сентября находится у руля «чаек», выступающих в Английской премьер-лиге.

«На мой взгляд, Премьер-лига – сильнейший европейский чемпионат. В Серии А очень много тактики, что усложняет подготовку к матчам. Бундеслига тоже тактически развита, а во Франции преобладает физическая мощь. АПЛ – смесь всего сразу. Здесь на высочайшем уровне находится и физический аспект, и тактика. В Англии много команд, к которым трудно готовиться, – например, «Арсенал», «Ливерпуль», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», – рассказал в интервью Sport Mediaset де Дзерби.