Клопп: «Честно говоря, сейчас нам не стоит думать о попадании в топ-4»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после победы над «Ноттингем Форест» (3:2).

Три очка мерсисайдцам принесли два гола Диогу Жоты и точный удар Мохамеда Салаха.

«Это была трудная игра против соперника, оборонявшегося низким блоком. Первый тайм складывался особенно непросто. Мне понравилось, как команда оставалась в игре, несмотря на трудности, но мы могли лучше контролировать ситуацию.

Честно говоря, сейчас нет смысла думать о борьбе за топ-4. Увидим через несколько недель. Нам нужно просто следовать от одного матча к другому», – цитирует BBC Клоппа.