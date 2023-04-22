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Хендерсон: «Ливерпуль» сам усложнил себе задачу»

22 Апреля 2023 • 20:33 Комментировать
Ливерпуль
3:2
Ноттингем Форест
окончен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (3:2).

«Лесники» дважды отыгрывались на «Энфилде», но не смогли найти ответа на гол Мохамеда Салаха, забитый на 70-й минуте.

«Приятно выйти победителями из такого матча, однако мы не должны были оказываться в подобной ситуации. Нам есть над чем работать.

Мы сами усложнили себе задачу, но самое главное – это три очка. Нам нужно прибавлять в некоторых аспектах – например, мы могли бы лучше противостоять дальним вбрасываниям соперников. Но я доволен тем, как мы реагировали на пропущенные мячи», – сказал в интервью Sky Хендерсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ноттингем Форест Джордан Хендерсон
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