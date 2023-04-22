Хендерсон: «Ливерпуль» сам усложнил себе задачу»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (3:2).

«Лесники» дважды отыгрывались на «Энфилде», но не смогли найти ответа на гол Мохамеда Салаха, забитый на 70-й минуте.

«Приятно выйти победителями из такого матча, однако мы не должны были оказываться в подобной ситуации. Нам есть над чем работать.

Мы сами усложнили себе задачу, но самое главное – это три очка. Нам нужно прибавлять в некоторых аспектах – например, мы могли бы лучше противостоять дальним вбрасываниям соперников. Но я доволен тем, как мы реагировали на пропущенные мячи», – сказал в интервью Sky Хендерсон.