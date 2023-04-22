Мерсон призвал боссов «Челси» уволить Лэмпарда

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон считает, что главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда нужно уволить прямо сейчас.

«Не в обиду Фрэнку, но его приглашали под Лигу чемпионов, из которой он вылетел. Теперь «Челси» нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы у него было время разобраться с составом. Если тренер придет после сезона, у него будет слишком мало времени», — заявил Мерсон в эфире Sky Sports.

Эксперт добавил, что слышал про возможное назначение в «Челси» Маурисио Почеттино, Мерсон отметил, что этот специалист ему нравится, но он работал в «Тоттенхэме», поэтому нельзя приглашать его в «Челси».

«Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 39 очков за 31 матч.