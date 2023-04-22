В прессе продолжает активно освещаться поиск «Челси» нового главного тренера. Немецкий Sky преподнёс очередную порцию информации.

«Говорят, что Почеттино теперь стал абсолютным фаворитом. Назначение Луиса Энрике почти исключено. Кандидатура Зидана обсуждалась, но на данном этапе он не является реальным претендентом. Переговоры с Почеттино будут продолжаться», - пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Ближайший матч «Челси» проведёт 26 апреля – против «Брентфорда». На текущий момент лондонцы занимают лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Почеттино уже обсудил с «Челси» трансферы