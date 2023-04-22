«Ноттингем Форест» дважды отыгрывался, но всё же проиграл «Ливерпулю»

«Ливерпуль» с большим трудом дома переиграл «Ноттингем Форест» и оставил тот в зоне вылета. «Лесники» дважды сравнивали счёт, но всё же мерсисайдцы сумели вырвать победу.

В очередном туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ноттингем Форест». В минувшем туре мерсисайдцы прервали свою пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, однако с турнирной точки зрения это им не слишком помогло. «Ливерпуль» отстал от зоны Лиги чемпионов и в лучшем случае борется просто за попадание в какой-то еврокубок. В свою очередь у «Ноттингем Форест» ситуацию ещё хуже. К очередному матчу «лесники» подошли, находясь в зоне вылета, и мечтали из неё выбраться.

«Ливерпуль» активно начал матч и быстро мог открыть счёт. Сначала хозяева заработали штрафной на левом фланге, и после навеса Робертсона Конате головой бил в дальний угол, но немного не попал. Правда, во многом потому, что мяч попал в соперника. После корнера футбольный снаряд оказался у ван Дейка в ногах, но нидерландский футболист не смог сориентироваться в ситуации и нанести точный удар.

«Лесники» свой шанс получили в середине тайма. Ван Дейк обрезался на своей половине поля, и перспективную контратаку Гиббс-Уайт решил завершить дальним ударом, но получилось точно в Алиссона. Вскоре защитник мерсисайдцев вновь упустил момент, чтобы отличиться. После навеса Александера-Арнольда со штрафного с фланга ван Дейк пробил под перекладину, но Навас спас ворота. Тут же после кросса с корнера Гакпо пробил головой, и «лесников» уже спас защитник, стоявший на ленточке ворот.

Вскоре Салах получил мяч на правом углу штрафной и целился в дальнюю «девятку», но чуть не попал в створ. Затем «Ливерпуль» вновь заработал стандарт на фланге, и после навеса Александера-Арнольдана дальнюю штангу Жота не смог забить с близкого расстояния. В итоге к перерыву на табло так и горели нули.

Второй тайм начался безумно. Сначала после розыгрыша углового мяч заметался около ворот «Ноттингема», и в итоге Жота буквально с метра уже внёс мяч в сетку ворот. «Лесники» тут же оживились. Сначала после удара Гиббс-Уайта Алиссон в падении спас ворота. Однако уже через пару минут после быстрой контратаки гостей Уильямс пальнул метров с двадцати, мяч задел Робертсона и влетел в сетку ворот. «Ливерпуль» сумел довольно быстро вернуть себе лидерство в счёте. Хозяева заработали очередной штрафной на фланге6 и после навеса Робертсона мяч на грудь принял Жота и с разворота оформил дубль.

После этого игра немного успокоилась до следующей вспышки через десять минут. Сначала Конате справ навесил на Жоту, который бил под перекладину, но Навас своим сейвом лишил португальца хет-трика. Тут же Алиссон в простой ситуации выбил мяч в аут, «лесники» быстро возобновили игру, футбольный снаряд оказался у Гиббса-Уайта, который пробил метров с одиннадцати. Мяч задел Александре-Арнольда и Конате, а потом влетел в сетку. Однако буквально тут же «Ливерпуль» вновь вышел вперёд. После навеса с очередного штрафного с фланга и удара Салаха слёта футбольный снаряд попал в штангу и отлетел в цель.

«Ноттингем Форест» мог быстро отыграться, но удару Авонийи через себя метров с десяти немного не хватило точности. Вскоре Джонсон оказался с глазу на глаз с Алиссона и пытался перебросить бразильца, но угодил в перекладину. В свою очередь «Ливерпуль» мог окончательно снять все вопросы, когда после навеса с очередного штрафного Нуньес с линии вратарской не попал в створ. Уже в компенсированное время уругваец пытался забросить мяч за шиворот Навасу, но вновь получилось неточно. В ответ «лесники» заработали штрафной на фланге, но Джонсон, замыкая навес, также не попал в створ ворот.

В итоге счёт больше не изменился. В следующем туре уже в среду «Ливерпуль» отправится на выезд в «Вест Хэму». «Ноттингем Форест» в этот же день дома примет «Брайтон».

Роман Андреев