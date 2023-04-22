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«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не порадовали голами

22 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Эвертон
окончен

В субботу «Кристал Пэлас» пытался добиться четвёртой победы подряд, принимая аутсайдеров из «Эвертона». «Ириски» даже чаще били по воротам, но всё без толку. На исходе часа игры мяч побывал в воротах гостей, но гол Эберечи Эзе был отменен из-за офсайда.

0:0, этот результат оставляет ливерпульцев в зоне вылета, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:0Эвертон
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл Тайрик  27'Эзе ЭберечиДукуре Шейк 78' (Миливоевич Лука ( 78') Шлупп Джеффри 71' (Хьюз Уилл ( 71') Олисе МайклЭдуар Одсонн 71' (Матета Жан-Филипп ( 71') Айю Джордан
Запасные: Макартур ДжеймсТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроГуаита ВисентеСамби Локонга Альберт-МбойоРичардс Крис
Пикфорд ДжорданХолгейт Мэйсон  37'  80'Кин МайклТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийГарнер ДжеймсГуэйе ИдриссаГрэй Демарай 82' (Годфри Бен ( 82') Айуоби АлексМакнил ДуайтКалверт-Льюин Доминик  63'
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриПаттерсон НэйтанДэвис ТомЛонерган ЭндиКоуди КонорМопе НилСиммс Эллис
22 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Кристал Пэлас
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