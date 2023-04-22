«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не порадовали голами

В субботу «Кристал Пэлас» пытался добиться четвёртой победы подряд, принимая аутсайдеров из «Эвертона». «Ириски» даже чаще били по воротам, но всё без толку. На исходе часа игры мяч побывал в воротах гостей, но гол Эберечи Эзе был отменен из-за офсайда.
0:0, этот результат оставляет ливерпульцев в зоне вылета, соперник - 12-й.
Протокол игры
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик• 27'Эзе Эберечи•Дукуре Шейк78' (Миливоевич Лука (78') •Шлупп Джеффри71' (Хьюз Уилл (71') •Олисе Майкл•Эдуар Одсонн71' (Матета Жан-Филипп (71') •Айю Джордан
Пикфорд Джордан•Холгейт Мэйсон 37'• 80'Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса•Грэй Демарай82' (Годфри Бен (82') •Айуоби Алекс•Макнил Дуайт•Калверт-Льюин Доминик 63'
22 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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