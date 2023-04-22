«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не порадовали голами

В субботу «Кристал Пэлас» пытался добиться четвёртой победы подряд, принимая аутсайдеров из «Эвертона». «Ириски» даже чаще били по воротам, но всё без толку. На исходе часа игры мяч побывал в воротах гостей, но гол Эберечи Эзе был отменен из-за офсайда.

0:0, этот результат оставляет ливерпульцев в зоне вылета, соперник - 12-й.