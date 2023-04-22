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«Лестер» покинул зону вылета после волевой победы над «Вулверхэмптона»

22 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать
Лестер
2:1
Вулверхэмптон
окончен

В 32-м туре Премьер-лиги «Лестер», проигравший четыре матча кряду, принимал «Вулверхэмптон» и создал побольше моментов, чем соперник, но пропустил практически с единственного удара в створ, отличился Матеус Кунья. «Лисы» отыгрались с пенальти на 37-й минуте, его реализовал Келечи Ихеаначо. Вполне заслуженный гол Тимоти Кастаня на 75-й минуте принес аутсайдерам на победу и право покинуть зону вылета, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Лестер2:1Вулверхэмптон
  13'Кунья Матеус (0:1)
(1:1) Ихеаначо Келечи37'  
(2:1) Кастань Тимоти75'  
Иверсен ДаниэльКастань ТимотиФас ВаутСёюнджю ЧагларКристиансен ВикторТилеманс Юри 67' (Ндиди Уилфред ( 67') Сумаре Бубакари  60'Тете 77' (Прат Деннис ( 77') Ихеаначо Келечи 85' (Менди Нампали ( 85') Дака ПатсонВарди Джейми 46' (Дьюсбери-Холл Кирнан ( 46')
Запасные: Амарти ДаниэльЭванс ДжонниМаркал-Мадивадуа ВаньяСуттар ГарриТомас ЛюкУорд Дэнни II
Са Жозе  34'Семеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксГомеш Тоти  42' 84' (Нету Педру ( 84') Гомес ЖоаоЛемина Марио 46' (Невеш Рубен ( 46') Луис Матеус II 81' (Поденсе Даниэл ( 81') Кунья Матеус  65'Сарабия Пабло 58' (Хи-Чан Хван ( 58') Коста Диего 58' (Моутинью Жоау ( 58')
Запасные: Траоре БубакарБентли ДаниелКоллинз НатанБуэно УгоТраоре Адама
22 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Лестер Вулверхэмптон
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