«Лестер» покинул зону вылета после волевой победы над «Вулверхэмптона»

В 32-м туре Премьер-лиги «Лестер», проигравший четыре матча кряду, принимал «Вулверхэмптон» и создал побольше моментов, чем соперник, но пропустил практически с единственного удара в створ, отличился Матеус Кунья. «Лисы» отыгрались с пенальти на 37-й минуте, его реализовал Келечи Ихеаначо. Вполне заслуженный гол Тимоти Кастаня на 75-й минуте принес аутсайдерам на победу и право покинуть зону вылета, соперник - 13-й.