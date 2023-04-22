«Лестер» покинул зону вылета после волевой победы над «Вулверхэмптона»

В 32-м туре Премьер-лиги «Лестер», проигравший четыре матча кряду, принимал «Вулверхэмптон» и создал побольше моментов, чем соперник, но пропустил практически с единственного удара в створ, отличился Матеус Кунья. «Лисы» отыгрались с пенальти на 37-й минуте, его реализовал Келечи Ихеаначо. Вполне заслуженный гол Тимоти Кастаня на 75-й минуте принес аутсайдерам на победу и право покинуть зону вылета, соперник - 13-й.
Протокол игры
|13'Кунья Матеус (0:1)
|(1:1) Ихеаначо Келечи37'
|(2:1) Кастань Тимоти75'
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Сёюнджю Чаглар•Кристиансен Виктор•Тилеманс Юри67' (Ндиди Уилфред (67') •Сумаре Бубакари• 60'Тете77' (Прат Деннис (77') •Ихеаначо Келечи85' (Менди Нампали (85') •Дака Патсон•Варди Джейми46' (Дьюсбери-Холл Кирнан (46')
Са Жозе• 34'Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Гомеш Тоти 42'84' (Нету Педру (84') •Гомес Жоао•Лемина Марио46' (Невеш Рубен (46') •Луис Матеус II81' (Поденсе Даниэл (81') •Кунья Матеус• 65'Сарабия Пабло58' (Хи-Чан Хван (58') •Коста Диего58' (Моутинью Жоау (58')
22 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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