На замену де Хеа: «Манчестер Юнайтед» выбирает из трёх вратарей

В летнее трансферное окно голкипер Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением срока контракта. Будущее 32-летнего испанца туманно, и на этом фоне «красные дьяволы» подыскивают ему замену.

Как сообщает GiveMeSport, на радаре «Манчестер Юнайтед» находятся три голкипера. Это Давид Райя из «Брентфорда», Диогу Кошта из «Порту» и Георгий Мамардашвили из «Валенсии».

27-летний Райя оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро, как и 22-летний Мамардашвили, а 23-летний Кошта – в 45 миллионов евро.

Добавим, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с сезона 2011/2012.