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Почеттино уже обсудил с «Челси» трансферы слухи

22 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. Как сообщает Independent, переговоры с аргентинским специалистом получились куда более продвинутыми, чем с другими кандидатами.

По данным источника, Почеттино обсудил с «Челси» не только сроки вступления в должность, но даже потенциальные летние трансферы.

Напомним, что Маурисио Почеттино находится без работы уже почти год после ухода из «ПСЖ». Ранее в Англии он уже тренировал две команды – «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

«Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас с командой на временной основе работает Фрэнк Лэмпард.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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