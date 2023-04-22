Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. Как сообщает Independent, переговоры с аргентинским специалистом получились куда более продвинутыми, чем с другими кандидатами.

По данным источника, Почеттино обсудил с «Челси» не только сроки вступления в должность, но даже потенциальные летние трансферы.

Напомним, что Маурисио Почеттино находится без работы уже почти год после ухода из «ПСЖ». Ранее в Англии он уже тренировал две команды – «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

«Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас с командой на временной основе работает Фрэнк Лэмпард.