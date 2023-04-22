«Лестер» - единственный клуб топ-5 лиг, пропускавший в каждом матче после чемпионата мира

В тридцать втором туре английского чемпионата «Лестер» принимает дома «Вулверхэмптон», и, в случае поражения, «лисы» могут повторить клубный антирекорд из пяти домашних поражений кряду, который был установлен в высшей лиге еще в 1959 году.

Команда потерпела уже двадцать поражений в общей сложности в этом сезоне - еще четыре неудачи приведут к повторению абсолютного антирекорда, который был установлен еще в сезоне 1914/1915.

Также «Лестер» - единственный из 98 клубов пяти главных лиг Европы, который пропускал в каждом проведенном матче чемпионата после Кубка мира в Катаре.