«Фулхэм» не оставил шансов «Лидсу»

«Фулхэм» и «Лидс» провели матч 32-го тура Премьер-лиги. Первый час прошел без реальных моментов, но затем команды начали забивать. Голкипер гостей не лучшим образом сыграл на выходе, и Гарри Уилсон с линии вратарской переправил мяч в цель. Андреас Перейра тут же ударом со штрафного пробил в каркас ворот. Он же добился своего в одной из следующих атак после того, как вратарь гостей снова не доработал на перехвате, и атакующему футболисту осталось поразить пустые ворота. «Лидс» ответил штурмом ворот противника и ударом Патрика Бэмфорда, мяч рикошетом от Жоау Пальиньи оказался в цели. Виллиан со штрафного мог увеличить перевес «дачников», но голкипер перевел мяч в перекладину.

2:1, «дачники» вышли на девятое место, соперник 16-й после третьего фиаско кряду.