«Фулхэм» впервые с 1960 года обыграл «Лидс» дважды за сезон

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Фулхэм» снова сумел обыграть в домашней игре «Лидс», выиграв у «павлинов» и во втором круге - в первом победа была одержана со счетом 3:2.

Любопытно, что «Фулхэм» выиграл у «Лидса» оба матча в сезоне впервые с 1960 года, в тот год «Лидс» вылетел из Первого дивизиона. Любопытно, что на самом деле у «Фулхэма» в текущем сезоне есть еще одна победа над «Лидсом» - в матче Кубка Англии со счетом 2:0.

В следующем туре АПЛ «дачники» сыграют в Бирмингеме с местной «Астон Виллой».