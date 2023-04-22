«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Ноттингем Форест»

В одном из субботних матчей 32-го тура Английской премьер-лиги будут играть «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.