Гвардиола объяснил, почему Филлипс мало играет

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс получает мало игрового времени. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола признал, что 27-летний футболист имеет проблемы с адаптацией.

«Кэлвину всё ещё не хватает ритма. Нам не хватает лучших его лучших качеств, поэтому он получает не так много игрового времени», - сказал Гвардиола журналистам.

В сезоне 2022/2023 Филлипс поучаствовал в 15 матчах «Манчестер Сити» в различных турнирах. Результативными действиями футболист не отмечался.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт матч 1/2 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед». Не пропустите текстовую трансляцию.