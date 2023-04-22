«Реал» строит планы на трансферное лето. Одна из главных задач мадридского клуба – подписание центрального нападающего. Как сообщает Football Insider, «сливочные» готовят «выгодное предложение» для звезды «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

За подписание Фирмино «Реал» будет бороться со своими принципиальными соперниками из «Барселоны». Ранее даже проскакивала информация о договорённости между 31-летним бразильцем и каталонским клубом.

По завершению сезона 2022/2023 Роберто Фирмино обретёт статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Ливерпулем». О том, что форвард не будет продлевать контракт, было официально объявлено.

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