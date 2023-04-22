Тен Хаг раскрыл проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл проблему своей команды. По мнению нидерландского специалиста, его команда уязвима в рамках матчей с психологической точки зрения.

«Мы не можем отрицать проблему с психологией. Наша команда может хорошо приходить в себя между матчами, но внутри матчей нам сложно приходить в норму. Это то, что мы должны улучшить», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что в четверг «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Севилье» со счётом 0:3. Следующий матч команда Эрика тен Хага проведёт 23 апреля – против «Брайтона» в Кубке Англии.