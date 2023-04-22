«Получили важные знания»: Клопп уже думает о следующем сезоне

«Ливерпуль» завершит сезон без трофеев. Более того, у команды крайне низкие шансы на попадание в Лигу чемпионов – сейчас мерсисайдцы занимают лишь восьмое место в таблице Премьер-лиги. Комментарий по поводу перспектив дал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Я уже думаю о следующем сезоне. Мы должны опираться на то, что мы узнали. Мы многому научились в этом сезоне, поняли, что не работает. Мы проделали путь от монстра контрпрессинга до команды, которая почти не использует контрпрессинг. Если честно, я не думал, что такой путь можно пройти так быстро. Мы получили важные знания», - сказал Клопп на пресс-конференции.