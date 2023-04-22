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«Челси» может избавиться от восьми футболистов

22 Апреля 2023 • 14:12 Комментировать

После серьёзных затрат на трансферном рынке «Челси» нужно предпринимать действия, чтобы вписаться в правила финансового fair play. Судя по всему, лондонский клуб летом устроит большую распродажу.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на издание Evening Standard, «Челси» может избавиться от восьми футболистов. В этом списке числятся: Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Мэйсон Маунт, Рубен Рофтус-Чик и Конор Галлахер.

Отметим, что Ромелу Лукаку в настоящий момент выступает в «Интере» в аренде. Ранее сообщалось о нежелании миланского клуба выкупать бельгийца.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Пьер-Эмерик Обамеянг Калиду Кулибали Рубен Лофтус-Чик Хаким Зиеш Кристиан Пулишич Мэйсон Маунт Конор Галлахер
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