После серьёзных затрат на трансферном рынке «Челси» нужно предпринимать действия, чтобы вписаться в правила финансового fair play. Судя по всему, лондонский клуб летом устроит большую распродажу.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на издание Evening Standard, «Челси» может избавиться от восьми футболистов. В этом списке числятся: Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Мэйсон Маунт, Рубен Рофтус-Чик и Конор Галлахер.

Отметим, что Ромелу Лукаку в настоящий момент выступает в «Интере» в аренде. Ранее сообщалось о нежелании миланского клуба выкупать бельгийца.