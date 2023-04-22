«Манчестер Сити» вынес вердикт по Грилишу

В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему полузащитника Джека Грилиша. Как информирует Football Insider, «горожане» довольны прогрессом в игре хавбека и не собираются продавать его в летнее трансферное окно.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола лично заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 27-летним английским футболистом.

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года. Трансферный ценник полузащитника составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Джек провел 24 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.