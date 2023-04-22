Три гранда Серии А претендуют на Магуайра

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть Туманный Альбион и переехать в Италию. Согласно данным 90min, заинтересованность в услугах игрока проявляют три топ-клуба Серии А. Речь идет о туринском «Ювентусе», «Интере» и «Милане».

«Красные дьяволы» не против расстаться с 30-летним футболистом в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассчитывают выручить с его продажи порядка 20 миллионов евро.

Магуайр провел в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 13 поединков, в которых получил четыре желтые карточки. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «МЮ» истекает летом следующего года.