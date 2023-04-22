«Челси» усилится португальским полузащитником

Перспективный вингер Диего Морейра, выступающий за лиссабонскую «Бенфику», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как стало известно журналистам Record, в подписании 18-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» провели переговоры по трансферу Морейры и договорились о его трансфере летом. Диего достанется лондонцам бесплатно, поскольку его контракт с «орлами» истекает в конце июня 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник выступал за вторую команду «Бенфики». Он принял участие в 16 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.