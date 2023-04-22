«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена

«Ньюкасл» ближайшим летом будет готов расстаться со своим вингером Алланом Сен-Максименом. По информации от издания Talksport, «сороки» хотят продать француза, чтобы потратить вырученные деньги на трансферы других футболистов.

Отметим, что в данный момент Сен-Максимен залечивает свою травму, из-за которой пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона. Напомним, в услугах Аллана ранее были заинтересованы клубы из итальянской Серии А, включая чемпиона страны в лице «Милана».

В этом сезоне Сен-Максимен записал на свой актив один гол и пять результативных передач в Английской премьер-лиге. Эта кампания стала для француза четвёртой в стане «Ньюкасла».