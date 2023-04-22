Тен Хаг: «У Магуайра очень важная роль, он капитан команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру капитана команды Гарри Магуайра в последних матчах. Напомним, центральный защитник допустил грубую ошибку в ответном четвертьфинале Лиги Европы с «Севильей». «Манчестер Юнайтед» в итоге вылетел с турнира, проиграв 0:3 на выезде.

«У Магуайра очень важная роль, он капитан команды. Он является лидером и часто общается с тренером, мотивирует команду. Я бы назвал Гарри образцовым футболистом на тренировках», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Из-за травм Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса у тен Хага не осталось вариантов, кроме как сделать Магуайра основным центральным защитником в ближайшие недели.