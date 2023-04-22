«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему

«Ливерпуль» принял решение отказаться от борьбы за полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Как стало известно журналистам Independent, новой трансферной целью мерсисайдцев стал хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам.

Потенциальный трансфер 22-летнего полузащитника оценивается в 32 миллиона евро. Трудовое соглашение Кефена с нынешним клубом рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 31 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. В пассиве Кефрена три желтые карточки.