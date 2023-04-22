Клопп высказался о будущем Милнера в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем в команде опытного полузащитника Джеймса Милнера, у которого истекает трудовое соглашение с мерсисайдским клубом.

«Информации о контракте Милнера пока еще нет. Больше мне нечего сказать по этому вопросу», - передает слова немецкого специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний полузащитник выступает за мерсисайдский коллектив с лета 2015 года. Действующее трудовое соглашение Джеймса с «красными» рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Милнер принял участие в 23 матчах, отметившись одной голевой передачей.