«Челси» назначит нового тренера в течение 10 дней

Лондонский «Челси» в скором времени должен объявить имя своего нового тренера. По информации от журналиста Мэтта Лоу, процесс должен завершиться в течение следующих 10 дней.

Напомним, фаворитом на должность нового тренера «пенсионеров» сейчас является Маурисио Почеттино. Одним из конкурентов аргентинца является Венсан Компани, который в своём дебютном сезоне во главе «Бёрнли» вывел клуб в Английскую премьер-лигу.

Временным тренером «Челси» до конца сезона останется Фрэнк Лэмпард, который проиграл три своих первых матча во главе клуба. Напомним, по ходу этого сезона «Челси» успел уволить Томаса Тухеля и Грэма Поттера.