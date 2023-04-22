Гвардиола: «Гюндоган очень сфокусирован, несмотря на слухи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника Илкая Гюндогана, у которого летом истекает контракт. Напомним, немецкого хавбека активно пытается переманить в свои ряды каталонская «Барселона».

«Гюндоган очень сфокусирован, у меня нет в нём никаких сомнений. Несмотря на слухи, Илкай сохраняет невероятную концентрацию. Не знаю, что произойдёт в конце сезоне. Давайте посмотрим», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Илкай Гюндоган в нынешнем сезоне записал на свой актив четыре гола и три результативные передачи в Английской премьер-лиге.