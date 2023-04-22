«Бавария» по-прежнему верит в Упамекано, несмотря на ошибки защитника в матчах с «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» сохраняет веру в своего центрального защитника Дайо Упамекано, который подвергся критике за грубые ошибки в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, «Бавария» вылетела с турнира, проиграв «горожанам» 4:1 по сумме двух встреч.

Как сообщает журналист Керри Хау, несмотря на плохую форму в последних матчах, Упамекано продолжает высоко котироваться в «Баварии». Руководство клуба видит в футболисте очень ценный актив и не находит никаких предпосылок к продаже.

Напомним, Упамекано проводит второй сезон за «Баварию» после перехода из «РБ Лейпцига».