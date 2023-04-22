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«Бавария» по-прежнему верит в Упамекано, несмотря на ошибки защитника в матчах с «Манчестер Сити»

22 Апреля 2023 • 10:03 Комментировать (1)
Байер Л
...
РБ Лейпциг
Через 4 ч. 49 мин.

Мюнхенская «Бавария» сохраняет веру в своего центрального защитника Дайо Упамекано, который подвергся критике за грубые ошибки в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, «Бавария» вылетела с турнира, проиграв «горожанам» 4:1 по сумме двух встреч.

Как сообщает журналист Керри Хау, несмотря на плохую форму в последних матчах, Упамекано продолжает высоко котироваться в «Баварии». Руководство клуба видит в футболисте очень ценный актив и не находит никаких предпосылок к продаже.

Напомним, Упамекано проводит второй сезон за «Баварию» после перехода из «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано РБ Лейпциг
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БАЙЕР Л РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1)
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shadowlive91
22 Апреля 2023 в 10:37
идиоты, разваливают клуб...
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