Стало известно, почему Нагельсманн отказал «Челси»

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался тренировать «Челси» по одной простой причине. Как сообщает журналист Керри Хау, немец посчитал, что проект лондонского клуба является неубедительным.

Нагельсманн хотел возглавить команду, у которой есть чёткая и эффективная стратегия развития в будущем. В ходе переговоров у Юлиана сложилось впечатление, что проект «Челси» не подходит его видению будущего.

Напомним, ранее стало известно, что фаворитом на должность нового тренера «Челси» теперь является Маурисио Почеттино, который уже год остаётся без работы после увольнения из французского «ПСЖ» прошлым летом.