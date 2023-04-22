Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Нагельсманн отказал «Челси»

22 Апреля 2023 • 09:53 Комментировать (1)
Челси
...
Брентфорд
26.04 21:45

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался тренировать «Челси» по одной простой причине. Как сообщает журналист Керри Хау, немец посчитал, что проект лондонского клуба является неубедительным.

Нагельсманн хотел возглавить команду, у которой есть чёткая и эффективная стратегия развития в будущем. В ходе переговоров у Юлиана сложилось впечатление, что проект «Челси» не подходит его видению будущего.

Напомним, ранее стало известно, что фаворитом на должность нового тренера «Челси» теперь является Маурисио Почеттино, который уже год остаётся без работы после увольнения из французского «ПСЖ» прошлым летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
22 Апреля 2023 в 09:56
ай проекц данново недоклупа как и ышо некатарые падходят к сваему лагическаму канцу.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:30
Фулхэм Фулхэм
Лидс Лидс
2.47 3.45 2.90
Видео
22.04.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.39 3.50 3.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.05 3.50
Видео
22.04.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.40 10.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
22.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Видео
22.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.50 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему
11:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о будущем Милнера в «Ливерпуле»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Рафиньи
11:34 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн сосредоточился на получении работы в «Тоттенхэме»
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назначит нового тренера в течение 10 дней
11:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Гюндоган очень сфокусирован, несмотря на слухи»
10:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино всегда хотел тренировать «Реал», но аргентинец сейчас близок к «Челси»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» по-прежнему верит в Упамекано, несмотря на ошибки защитника в матчах с «Манчестер Сити» 1
09:53 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Нагельсманн отказал «Челси» 1
09:17 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Верю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Морган - об «Арсенале»: «Мы на пять очков впереди и победим «Манчестер Сити»
08:30 · Англия. Премьер-лига
Известный испанский полузащитник может уехать в Саудовскую Аравию
07:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил группу футболистов на трансфер
07:34 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн высказался о переговорах с «Челси»
07:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсеналу» нужно побеждать «Манчестер Сити», чтобы претендовать на чемпионство»
Все новости
Рекомендуем