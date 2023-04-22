Линекер: «Верю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался касательно попадания лондонского «Арсенала» в топ-4 Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«По-прежнему верю, что «Арсенал» финиширует в четверке лучших АПЛ», - оставил сообщение Линекер в социальных сетях.

В последнем матче «Арсенал» потерял очки с «Саутгемптоном», сыграв на своем поле вничью со счетом 3:3. Это третий мирный исход для «канониров» подряд.

Команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице АПЛ с 5-очковым отрывом от «Манчестер Сити», но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.