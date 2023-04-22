Морган - об «Арсенале»: «Мы на пять очков впереди и победим «Манчестер Сити»

Журналист Пирс Морган не скрывал своего разочарования после завершения поединка между лондонским «Арсеналом» и «Саутгемптоном» (3:3) в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги.

«Я разбит психологически и физически после этого результата. Но мы по-прежнему лидируем с 5-очковым отрывом и собираемся победить «Манчестер Сити» в ближайшую среду», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

В настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на пять баллов, имея два поединка в запасе.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» состоится на «Этихаде» в среду, 26 марта.