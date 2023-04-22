Известный испанский полузащитник может уехать в Саудовскую Аравию

Испанский полузащитник Адама Траоре, выступающий в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон», может продолжить карьеру за пределами Европы. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы в чемпионате Саудовской Аравии. Подписать 27-летнего игрока желает «Аль-Иттихад». Он может перейти в новый клуб летом бесплатно, поскольку его контракт с «волками» истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущей кампании Траоре принял участие в 34 поединках во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двум результативными передачами.