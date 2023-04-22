«Челси» выставил группу футболистов на трансфер

Сразу шестеро футболистов могут покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно сообщениям источника, руководство «пенсионеров» приняло решение выставить на трансфер группу исполнителей. Речь идет о Хакими Зиеше, Рубене Лофтусе-Чике, Кристиане Пулишиче, Коноре Галлахере, Пьере-Эмерике Обамеянге и Мэйсоне Маунте. Таким образом лондонский клуб хочет вписаться в финансовый фейр-плей.

«Челси» неудачно проводит нынешний сезон Английской премьер-лиги. После 31-го тура команда Фрэнка Лэмпарда занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.