Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нагельсманн высказался о переговорах с «Челси»

22 Апреля 2023 • 07:34 Комментировать

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на новость о том, что он отказался подписывать контракт с лондонским «Челси». Стороны якобы вели переговоры, но не смогли договориться.

«Чтобы от чего-то отказаться, нужно сначала что-то предложить», - передает слова специалиста Sky Sports Germany.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «пенсионеров» является бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

В начале текущего месяца с поста наставника команды был уволен Грэм Поттер. До конца сезона «пенсионеров» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:30
Фулхэм Фулхэм
Лидс Лидс
2.47 3.45 2.90
Видео
22.04.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.39 3.50 3.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.05 3.50
Видео
22.04.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.40 10.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
22.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Видео
22.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.50 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
07:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил группу футболистов на трансфер
07:34 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн высказался о переговорах с «Челси»
07:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсеналу» нужно побеждать «Манчестер Сити», чтобы претендовать на чемпионство»
07:16 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о матче «Арсенала» против «Манчестер Сити»
03:21 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус: «Подготовили победу, но не получили три очка»
03:14 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Это потеря двух очков»
02:40 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Очевидно, результатом я недоволен»
02:19 · Англия. Премьер-лига
Жезуш: «Ещё не все кончено»
00:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей
21 Апреля
23:51 · Англия. Премьер-лига
​«Саутгемптон» - первый аутсайдер в истории АПЛ, забивший три гола лидеру турнирной таблицы
23:21 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Мы в отчаянном положении»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Уайт: «Результат прошлой недели не порадовал» 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Джака почувствовал недомогание»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Анри и Виейра посетили домашний матч «Арсенала»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, мы выучили урок» 1
Все новости
Рекомендуем