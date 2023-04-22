Нагельсманн высказался о переговорах с «Челси»

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на новость о том, что он отказался подписывать контракт с лондонским «Челси». Стороны якобы вели переговоры, но не смогли договориться.

«Чтобы от чего-то отказаться, нужно сначала что-то предложить», - передает слова специалиста Sky Sports Germany.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «пенсионеров» является бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

В начале текущего месяца с поста наставника команды был уволен Грэм Поттер. До конца сезона «пенсионеров» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.