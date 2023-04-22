«Барселона» договорилась со звёздным нападающим

Каталонская «Барселона» согласовала трудовое соглашение с новым нападающим. Как информирует Mail Sport, ряды «сине-гранатовых» на правах свободного агента пополнит бразильский форвард Роберто Фирмино, ныне выступающий за «Ливерпуль». Его контракт с мерсисайдцами истекает в конце июня.

За мерсисайдский коллектив Роберто выступает с лета 2015 года. В нынешнем сезоне Фирмино принял участие в 33 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.

После 29 туров «Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая идущий вторым «Реал» на 11 баллов.