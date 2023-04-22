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Каррагер: «Арсеналу» нужно побеждать «Манчестер Сити», чтобы претендовать на чемпионство»

22 Апреля 2023 • 07:22 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о предстоящем матче лондонского «Арсенала» против «Манчестер Сити» в 32-м туре Премьер-лиги.

«Арсеналу» нужно побеждать «Манчестер Сити», чтобы претендовать на чемпионский титул. Все еще в руках «канониров». Но сейчас команде Артеты нужно совершить чудо», - передает слова Каррагера BBC Sport.

Матч состоится в Манчестер на стадионе «Этихад» в среду, 26 апреля. Перед этой игрой «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на пять баллов, имея две встречи в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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