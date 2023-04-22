Артета высказался о матче «Арсенала» против «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно предстоящего поединка против «Манчестер Сити» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги.

«Это матч, в котором хочется принять участие. Не могу дождаться его начала. Мы должны одержать победу, поскольку сейчас все поставлено на карту. «Арсенал» очень хорошо подготовится к этому выезду. У моей команды невероятный дух. Мы должны попытаться победить «Сити», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 75 баллов. «Манчестер Сити», имея две игры в запасе, отстает от «канониров» на пять очков.