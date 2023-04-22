Кого надо продать «Манчестер Юнайтед», чтобы стать топ-клубом

«Манчестер Юнайтед» проводит неплохой сезон и, кажется, находится на пути возвращения к статусу топ-клуба. Тем не менее очевидно, что для этого надо не только усилиться, но и расстаться с рядом игроков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, с кем «красным дьяволам» не по пути.

В том, что «Манчестер Юнайтед» нужно укрепление, сомнений нет. Не зря клуб нацелен, например, на приход нового центрального нападающего. Это не единственная позиция, но во многом ключевая, где нужно усиление. Однако при этом «МЮ» надо поработать и над продажами. В текущем составе есть игроки, которые просто тянут команду вниз.

Давид де Хеа

При всём уважении к испанцу, пока он находится в воротах, «МЮ» не стать топ-клубом. Де Хеа пришёл в клуб ещё в эпоху Алекса Фергюсона, но с тех пор футбол кардинально изменился. Испанец просто не соответствует требованиям современного вратаря для больших задач. Де Хеа не умеет играть ногами, что сейчас является ключевым требованием для голкипера. Этот недостаток очень серьёзно ограничивает потенциал «МЮ» при выходе в атаку. Наверное, с ним можно было бы смириться, добывай де Хеа очки команде. Хотя испанец порой продолжает творить чудеса, голевые ошибки в его исполнении уже давно стали нормой. У де Хеа летом завершается контракт, и пришла пора его отпустить. Либо продлить контракт, но уже скорее в статусе второго голкипера.

Гарри Магуайр

Пожалуй, тут даже говорить особо нечего. Самый дорогой защитник мира давно стал мемом. Отчасти Магуайру можно посочувствовать, потому что на него просто уже списывают все неудачи. Яркий пример – автогол в домашнем матче с «Севильей», когда англичанину просто не повезло, что мяч от него отскочил в ворота. Однако это тоже показатель. У Магуайра не заладилась карьера в «МЮ», так бывает. Это давит психологически на него, на его партнёров. Удивительно ведь, что в сборной Англии к нему нет таких серьёзных нареканий. «Манчестер Юнайтед» же намного проще станет, когда Магуайра не будет, и Эрик тен Хаг просто лишится этой опции.

Виктор Линделоф

Швед не оправдал надежд. «МЮ» покупал его у «Бенфики» в статусе восходящей звезды, но Линделоф ей стать не смог. Он действует неуверенно, допускает ошибки и просто не тянет уровень команды, которая мечтает выиграть Премьер-лигу. Показательно, что в этом сезоне тен Хаг при здоровом Линделофе порой выпускал Люка Шоу в центр защиты. Возможно, что шведа можно использовать в качестве игрока ротации на матчи Кубка лиги, например. Однако у него контракт завершается в 2024 году, продлевать его смысла нет, так что сейчас последняя возможность продать шведа, чтобы выручить хоть что-то.

Антони Марсьяль

Француз покупался за огромные деньги, и «Манчестер Юнайтед» возлагал на него огромные надежды. В договоре с «Монако», например, было предусмотрено, что «красные дьяволы» выплатят бонус, если Марсьяль попадёт в первую тройку претендентов на «Золотой мяч». Сейчас это выглядит шуткой. Марсьяль переезжал на «Олд Траффорд» юнцом, но через полгода ему исполнится уже 28 лет. За время карьеры в «МЮ» у него было несколько удачных вспышек, но очевидно, что никакой звездой он уже не станет. Конечно, причиной неудачи Марсьяля стали травмы, которые его постоянно преследуют. Однако вряд ли «МЮ» от этого легче, более того – на француза просто нельзя надеяться. У него также завершается контракт в 2024 году, пора продавать, чтобы хоть что-то заработать.

Роман Андреев