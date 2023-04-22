Ливерпуль - Ноттингем Форест: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После неуспешных матчей с четырьмя топ-соперниками подряд «Ливерпуль» устроил разгром «Лидсу» (6:1) и сегодня снова сыграет с аутсайдерами - из «Ноттингем Форест». «Красным» очень важно свести к минимуму очковые потери, так как есть риск остаться как без Лиги чемпионов, так и без еврокубков в целом. Соперник сегодня слабый, у «лесников» давно нет побед, а также не исключено, что из зоны вылета им будет очень непросто выбраться.

С 17:00 смотрите матч на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.