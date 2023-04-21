Артета: «Надеюсь, мы выучили урок»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета надеется, что его команда вынесла полезные уроки из не самой удачной игры с «Вест Хэмом» - «канониры» утратили два мяча преимущества по ходу матча и потеряли два крайне важных очка. Сейчас команда Артеты сражается с «Саутгемптоном» в первом матче нового тура АПЛ.

- Надеюсь, мы выучили урок. Мы должны доказать это. В матче с «Саутгемптоном» все должно быть совсем иначе, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.

Сейчас «Арсенал» принимает дома «Саутгемптон» в матче английского чемпионата, следить за игрой можно в формате прямой онлайн-трансляции.