«Барселона» предложила нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино контракт. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Football Insider.

В текущем сезоне у 32-летнего бразильского форварда 11 забитых голов, которые он оформил в рамках Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА. Также у него на счету пять голевых передач.

Напомним, что в конце текущего сезона у знаменитого бразильского форварда закончится трудовое соглашение с «красными». Он провёл в «Ливерпуле» восемь лет карьеры.

Ранее мы сообщали, что у Фирмино есть вариант продолжения карьеры в Турции – игрок якобы уже достиг договорённости с одним из сильнейших турецких клубов – «Галатасараем».