Владелец «Челси» Бёли признаёт ошибки

«Челси» проводит провальный сезон – команда занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент.

После вылета «Челси» из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Реалом» (0:4 по сумме двух встреч) Тодд Бёли, один из владельцев лондонского клуба, провёл частную встречу, на которой присутствовали банкиры и деловые партнёры. По ходу мероприятия Бёли признал ошибки в управлении клубом, но не стал вдаваться в подробности. Об этом пишет Daily Mail.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Челси» проведёт 26 апреля – против «Брентфорда» на своём поле. Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 21:45 по московскому времени.