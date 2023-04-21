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«Манчестер Сити» начинает переговоры по хавбеку «Челси»

21 Апреля 2023 • 19:50 Комментировать

«Манчестер Сити» рассчитывает усилиться в летнее трансферное окно. В сфере интересов «горожан» находится полузащитник «Челси» Матео Ковачич. Как сообщает в социальных сетях журналист Харис Мрконья, представители хорватского футболиста в настоящий момент находятся в Лондоне. Они прибыли на переговоры с «Манчестер Сити».

Действующий контракт Матео Ковачича с «Челси» рассчитан до средины 2024 года. Специалисты портала transfermarkt оценивают хорвата, которому в мае исполнится 29 лет, в 40 миллионов евро.

Стоит напомнить, что из «Манчестер Сити» летом может уйти Илкай Гюндоган, поэтому клубу может быть нужен новичок в среднюю линию поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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