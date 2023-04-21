По последней информации, Юлиан Нагельсманн не станет главным тренером «Челси». Как сообщает Independent, лондонский клуб получил неоднозначные отзывы о немецком специалисте. Нагельсманна описывали как тренера, который очень похож на Томаса Тухеля с точки зрения того, как он работал. При этом руководители «пенсионеров» хотели бы заполучить тренера, который подходил бы к работе более целостно, выходя за пределы тренировочного процесса.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Фрэнка Лэмпарда проведёт в среду, 26 апреля, – против «Брентфорда» на своём поле.