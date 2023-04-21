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Гвардиола ответил на вопрос о возможном требле «Манчестер Сити»

21 Апреля 2023 • 18:33 Комментировать

На неделе «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Реала». Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли его команда выиграть требл (АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов).

«Посмотрите, как далеки мы от этого, прежде чем говорить. Это «всего лишь» 11 матчей, да? Мы далеко.

Я много раз говорил: сколько раз в этой удивительной стране кто-то выиграл требл? Один. Наши соседи», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу, 22 апреля, «Манчестер Сити» проведёт полуфинальный матч Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдёт на «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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