Гвардиола ответил на вопрос о возможном требле «Манчестер Сити»

На неделе «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Реала». Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли его команда выиграть требл (АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов).

«Посмотрите, как далеки мы от этого, прежде чем говорить. Это «всего лишь» 11 матчей, да? Мы далеко.

Я много раз говорил: сколько раз в этой удивительной стране кто-то выиграл требл? Один. Наши соседи», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу, 22 апреля, «Манчестер Сити» проведёт полуфинальный матч Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдёт на «Уэмбли».