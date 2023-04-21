Клопп рассказал, как попасть в состав «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был впечатлён выступлением команды в прошлом матче против «Лидса» (победа 6:1). Немецкий специалист надеется и дальше видеть активный прессинг в исполнении своих подопечных.

«Билетом в состав команды будет контрпрессинг. Играть будут все, но билетом будет желание поскорее вернуть мяч себе. Особенно важно это в матчах против команд, которые глубоко обороняются, ведь мы рискуем нарываться на контратаки», - сказал Клопп на пятничной пресс-конференции.

«Ливерпуль» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт в субботу – против «Ноттингем Форест».