Клопп высказался о позиции Александера-Арнольда

В последнем матче против «Лидса» Трент Александер-Арнольд временами менял свою позицию и «становился» полузащитником. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт этой гибридной позиции футболиста.

«Будем ли мы дальше так использовать Трента? Посмотрим. На каждой позиции, на которой он играл, Трент является для нас очень важным игроком. Эта выдвинутая роль ему очень подходит, он отлично справился. Задача для всех остальных – закрывать пробелы, но с Трентом мы не теряем много мячей», - сказал Клопп журналистам.

В субботу «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест».