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Нагельсманн отказался тренировать «Челси»

21 Апреля 2023 • 17:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн не будет руководить лондонским «Челси» в следующем сезоне.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, бывший наставник «Баварии» и «РБ Лейпцига» отказался от участия в гонке за пост нового главного тренера «синих». Сообщается, что немецкий тренер принял окончательное решение после нескольких раундов переговоров, несмотря на то, что Юлиан был главным кандидатом на эту должность.

Напомним, что «Челси» уволил уже двух наставников в нынешнем сезоне. Клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, также вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. На правах исполняющего обязанности тренера до конца сезона «пенсионерами» руководит Фрэнк Лэмпард.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн
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